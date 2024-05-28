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        İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
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        İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
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        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

        İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı. Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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