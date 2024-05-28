İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı. Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

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