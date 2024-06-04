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        İliç'te madendeki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:10
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        İliç'te madendeki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda bugüne kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün aranan 5 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalan 4 işçinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilere ulaşana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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