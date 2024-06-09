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        Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan ve kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        ERZİNCAN-Sivaskara yolunun Sakaltutan mevkisinde heyelan oluşurken, aynı yoldan kayan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:00
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        Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan ve kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        ERZİNCAN-Sivaskara yolunun Sakaltutan mevkisinde heyelan oluşurken, aynı yoldan kayan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sağanağın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun 64'üncü kilometresi Sakaltutan mevkisinde, heyelan meydana geldi. Çift taraflı ulaşıma kapanan yolda, yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yeniden açıldı. Diğer yandan aynı yolda kayan 25 ACU 757 plakalı otomobil savruldu. Kazada Zehra Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mehmet Selim Aladağ (42) ile oğlu Ömer Asaf Aladağ (5) yaralandı. Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Aladağ ailesinin bayram için İstanbul'dan Ağrı'ya gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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