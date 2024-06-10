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        İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi (3)

        İLİÇ'TECENAZE NAMAZI KILINDIİliç'teki altın madenindeki heyelanda ölen 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile 2 çocuk babası Şaban Yılmaz için İliç Yusuf Ziya Demir Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:45
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        İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi (3)
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        İLİÇ'TECENAZE NAMAZI KILINDI

        İliç'teki altın madenindeki heyelanda ölen 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile 2 çocuk babası Şaban Yılmaz için İliç Yusuf Ziya Demir Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bölge halkı katıldı. Katılanlardan helallik alınan Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz için cenaze namazı kılındı. İşçiler ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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