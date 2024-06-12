Erzincan'da jandarmadan 185'inci yıl klibi

İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin söz ve müziğini yaptığı klipte 'Jandarma Marşı' seslendirildi, komutanlık tarafından Erzincan'da icra edilen görevler sırasında çekilen görüntülere yer verildi. Görüntülerde, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Kemaliye ilçesi Karanlık Kanyon, Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan da görüntüler yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan klip büyük ilgi gördü, defalarca izlendi.

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