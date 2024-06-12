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        Erzincan'da jandarmadan 185'inci yıl klibi

        JANDARMA Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım klibi hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:05
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        Erzincan'da jandarmadan 185'inci yıl klibi
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        JANDARMA Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım klibi hazırlandı.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin söz ve müziğini yaptığı klipte 'Jandarma Marşı' seslendirildi, komutanlık tarafından Erzincan'da icra edilen görevler sırasında çekilen görüntülere yer verildi. Görüntülerde, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Kemaliye ilçesi Karanlık Kanyon, Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan da görüntüler yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan klip büyük ilgi gördü, defalarca izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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