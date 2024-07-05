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        Başbağlar katliamının yaralı kurtulan tanığı: Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar

        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:20
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        Başbağlar katliamının yaralı kurtulan tanığı: Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar
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        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anılıyor. Olaydan yaralı kurtulan Ali Akarpınar (70), "O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar" dedi.

        Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlederek para, altın ve değerli eşyaları yanlarına aldıktan sonra evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 31'inci yıl dönümünde köyde acı hala tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybedenler köyde dualarla anılıyor. Türk bayrağının her yere asıldığı köyde, katliamdan yaralı kurtulan Ali Akarpınar, 31 yıl önce yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

        'KUNDAKLAMA YAPIYORLARDI'

        Olaydan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan Ali Akarpınar, şu an sadece kendisinin yaşadığını belirterek,"O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken, köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Orada yarım saatten fazla kendi örgüt propagandasını yaptılar. Tabii ki o anda bizim köyü görmemiz mümkün değildi. Köyde diğer terör unsurları kadınların ziynet eşyalarına varıncaya kadar alıyorlardı. Aynı zamanda köyü tamamen yakmak amacıyla kundaklama yapıyorlardı. Ondan sonra bizim üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar. Ben bu olaydan yaralı kurtuldum" dedi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet ettiğini söyleyen Akarpınar, "O an hiç bir şey hissedemedim. Köy yanıyordu. Üzerimizde ateş topu gibi geliyordu ve rüzgar da vardı. O anda bir şey hissetmek mümkün değil. Öleceğimi her zaman düşündüm" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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