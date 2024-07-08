3 bin 546 metre rakımdaki buzul mağarasına girip, gölde yüzdüler

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyesi Canser Atila (35), Özkan Arduç (38) ve Recep Sulu (38), motosikletleriyle zorlu bir yolculuğun ardından Çayırlı ilçesindeki 3 bin 546 metre rakımlı Keşiş Dağları'nın zirvesinde bulunan buzul mağarasına gitti. Grup, metrelerce karın altında kalan mağaraya girip, gezdi. Atila, Arduç ve Sulu, 35 dereceye ulaşan sıcaktan bunalınca eriyen kar sularının oluşturduğu göle girerek serinledi. 3 arkadaş, gölde yüzdükleri ve mağarayı gezdikleri anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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