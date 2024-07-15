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        Motosikletli grup, 3 bin 300 rakıma çıkıp karlı zirvede Türk bayrağı açtı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da motosikletli bir grup, 3 bin 300 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:45
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        Motosikletli grup, 3 bin 300 rakıma çıkıp karlı zirvede Türk bayrağı açtı
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da motosikletli bir grup, 3 bin 300 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

        Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri Ali Dağhan Emre (35), Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Necmi Mengüç (36), Atilla Köksal (36), Meriç Yeter (38) ve Canser Atila (35), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'na tırmandı. Motorlarına taktıkları Türk bayrakları ile 3 bin 300 rakımlı zirveye çıkan grup, burada Türk bayrağı açtı. Grup, karlı kaplı zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra motosikletleriyle gösteri yaptı.

        Motosiklet grubu üyesi Canser Atila, “Bugün Erzincan Ergan Dağı’na milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak ve vatanı milleti uğruna gözünü kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi yad etmek için cross motorlarımızla zirveye çıkarak şanlı bayrağımızı burada dalgalandırdık" dediler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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