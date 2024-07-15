Motosikletli grup, 3 bin 300 rakıma çıkıp karlı zirvede Türk bayrağı açtı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da motosikletli bir grup, 3 bin 300 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri Ali Dağhan Emre (35), Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Necmi Mengüç (36), Atilla Köksal (36), Meriç Yeter (38) ve Canser Atila (35), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'na tırmandı. Motorlarına taktıkları Türk bayrakları ile 3 bin 300 rakımlı zirveye çıkan grup, burada Türk bayrağı açtı. Grup, karlı kaplı zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra motosikletleriyle gösteri yaptı.