Komiser ile annesi kazada öldü; eşi ve babası yaralı

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Komiser Hakan Yakuli (35) ile annesi Humeyre Yakuli (53) hayatını kaybetti, eşi Kumru Yakuli (36) ve babası Hakkı Yakuli (64) yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Sivas-Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkisinde meydana geldi. Hakkı Yakuli'nin kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen kamyona çarptı. Kazada Ağrı Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli Hakan Yakuli ile annesi Humeyre Yakuli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hakan Yakuli'nin eşi Kumru Yakuli ile babası Hakkı Yakuli, Erzincan'daki hastanede tedaviye alındı.

VALİ KOÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Hakan Yakuli için taziye mesajı yayınladı. Vali Koç mesajında, "Sivas-Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkiinde yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam eden komiserimizin eşi Kurmu Yakuli ve babası Hakkı Yakuli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadesinde bulundu.