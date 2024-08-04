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        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

        ERZİNCAN'dayolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:00
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        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
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        ERZİNCAN'dayolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisindeki Gemecik köyü yakınlarında meydana geldi. Dadaş Turizm'e ait Hamdi Çam (59) idaresindeki 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün şoförü Hamdi Çam hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Erzincan'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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