Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisindeki Gemecik köyü yakınlarında meydana geldi. Dadaş Turizm'e ait Hamdi Çam (59) idaresindeki 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün şoförü Hamdi Çam hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Erzincan'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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