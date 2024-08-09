Ağustosta kayak ve snowboard

Hava sıcaklığının gölgede 36 dereceyi bulduğu Erzincan’da, 4 arkadaş Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı.

Erzincan'da yaşayanlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Kayak antrenörü Canser Atila (35) ile arkadaşları Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Alperen Mazlum (28), gölgede 36 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemenin yolunu 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda buldu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Munzur Dağı'na çıkan 4 arkadaş, sıcağa rağmen erimeyen kar kütlelerinde şortlarıyla kayak ve snowboard yaptı. Gün boyu kayağın keyfini çıkaran arkadaşlar, serinlemek isteyenleri Munzur Dağı'na davet etti.