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        Ağustosta kayak ve snowboard

        Hava sıcaklığının gölgede 36 dereceyi bulduğu Erzincan'da, 4 arkadaş Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:05
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        Ağustosta kayak ve snowboard
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        Hava sıcaklığının gölgede 36 dereceyi bulduğu Erzincan’da, 4 arkadaş Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı.

        Erzincan'da yaşayanlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Kayak antrenörü Canser Atila (35) ile arkadaşları Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Alperen Mazlum (28), gölgede 36 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemenin yolunu 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda buldu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Munzur Dağı'na çıkan 4 arkadaş, sıcağa rağmen erimeyen kar kütlelerinde şortlarıyla kayak ve snowboard yaptı. Gün boyu kayağın keyfini çıkaran arkadaşlar, serinlemek isteyenleri Munzur Dağı'na davet etti.

        Kayak antrenörü Canser Atila, “Erzincan merkezde sıcaktan bunaldığımız için arkadaşlarımız ile birlikte cross motorlarımıza atlayıp Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Ağustos ayında bile erimeyen karın üzerine şortlarımızla çıkarak çok eğlenceli dakikalar geçirip kayak keyfi yaptık" diye konuştu.

        Munzur Dağı'nın zirvesinde snowboard yapan Alperen Mazlum, “Munzur sıra dağlarında ağustos ayında bile erimeyen kar kütleleri var. Mükemmel bir deneyim sunuyor bize. Erimeyen kar üzerinde yazın sıcak havalarda keyifli dakikalar geçiriyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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