Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

KİMLİKLERİBELLİ OLDU

Erzincan-Refahiye kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin isimleri belli oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçlardan cenazeleri çıkarılan 3 kişinin Mehmet Mehdi Serbest (46), Perihan Dişçi (48) ve Bilal Turhan (27) oldukları belirlendi.

ANNE VE İKİZLERİ YARALI

Kazada yaralanan Hatice Serbest (34) ikiz çocukları Şevval (9) ve Hazal Serbest (9) ile Süleyman Uras'ın (13) hastanedeki tedavileri devam ediyor. Anne ve ikizlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Süleyman Uras'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.