Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çıkarıldı

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeninde çalışan 187 işçi işten çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeninde çalışan 187 işçi işten çıkarıldı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., mail ve SMS yoluyla işlerine son verilen işçilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

        İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak 5 Nisan günü toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Daha sonra maden sahasında aylarca devam eden aramalarda tüm işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan soruşturmada 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Yaşanan olayın ardından Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaptığı yazılı açıklamada 187 işçi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Çöpler maden sahamızda 13 Şubat 2024 günü meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaralarımızı sarmaya çalışırken en çok da çalışanlarımızın bu süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için oldukça çaba harcadık. Çalışma kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden yaşatmak için zor zamanda bizi yalnız bırakmayan, bizimle omuz omuza mücadele eden çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Elim olayın ardından, yoğun ve zorlu bir çalışma süreci devam ederken, üretim faaliyetlerimizin durdurulması nedeniyle mevcut tüm kaynaklarımız öncelikle arama, sonrasında da çevresel iyileştirme, güvenlik artırıcı önlemler ve rehabilitasyon çalışmalarına aktarılmıştır. Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Şirket olarak, bu zor zamanlarda işten ayrılacak her bir çalışanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın haklarını tam olarak korumak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır. İşten ayrılacak arkadaşlarımıza yasal haklarının yanı sıra ek tazminatlar ve yeniden istihdam fırsatları gibi destekler de sağlanacak olup, bu süreç demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde büyük bir hassasiyetle yönetilecektir. Bu süreçte, şirketimize ve topluma yaptıkları katkılar için tüm çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Gelişmeler hakkında çalışanlarımızı ve kamuoyunu her zaman olduğu gibi şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Fransa'da Macron'a azil tehdidi
        Fransa'da Macron'a azil tehdidi
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi hava sıcaklıklarıyla arttı
        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi hava sıcaklıklarıyla arttı
        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı
        Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı