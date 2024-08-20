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        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

        ERZİNCAN'daevinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ayşe Karakaya (64), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:30
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        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
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        ERZİNCAN'daevinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ayşe Karakaya (64), yaralandı.

        Olay, merkeze bağlı Bahçeliköy'de meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Ayşe Karakaya'ya, başıboş köpeklerin saldırdı. Karakaya yere düşerken, yardımına o sırada komşusu koştu. Komşu köpekleri kürek ile uzaklaştırırken, bacaklarından ısırılan Karakaya hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Karakaya, yaşadıklarını anlattı.

        'AYAĞIMIN ALTINI ALIP KALDIRDI'

        Ayşe Karakaya, "Sokak köpekleri çevrede dolaşıyorlardı. Bahçede biraz iş yaptıktan sonra abdest alıp, ikindi namazını kılmak istedim. Bu sırada üçü birden hücum etti. Sırtımın üzerine düşürdüler. Kendimi korumak isterken köpeklerden biri ayağımdan ısırdı. Daha sonra kafamı ısırmak üzereyken elimle müdahale ettim. Düşünce ayağımla müdahale etmek istedim, ayağımda terlik vardı. Terliğin altından dişlerini soktu, ayağımın altını alıp kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Ondan sonra kafama dişini sokarken elimle müdahale ettim. Bu sırada komşum kürekle yetişerek beni kurtardı. Hastanede her iki ayağıma da gerekli tedavi uygulandı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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