Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Yusuf Dikeç'in ikonik pozu, sınav sorusu oldu

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavında soruldu, öğrencilerden ikonik pozun robotik çiziminin yapılması istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Dikeç'in ikonik pozu, sınav sorusu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavında soruldu, öğrencilerden ikonik pozun robotik çiziminin yapılması istendi.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrenci alımı için yetenek sınavı düzenlendi. Fakülteye girebilmek için müracaat eden 250 öğrenci için 2 oturumlu sınav yapıldı. İlk oturumda masaya konulan objeleri çizerek sınav komisyonundan geçer not alan öğrencilerden, ikinci oturumda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış pozunu çizmeleri istendi.

        İkonik pozun sınav sorusu olmasına ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, "Öğrencilerimize hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini algılayıp, algılamadıklarını değerlendiren sorular sorduk. Sınavda, öğrenciler Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafını mekanik, robot mantığıyla çizecekler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzincan'da eğitimini tamamlayan 428 polis adayı mezun oldu
        Erzincan'da eğitimini tamamlayan 428 polis adayı mezun oldu
        Erzincan'da otomobil yoldan çıktı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da otomobil yoldan çıktı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        İliç'te 9 işçinin öldüğü maden sahası genişletme projesinde ÇED olumlu rapo...
        İliç'te 9 işçinin öldüğü maden sahası genişletme projesinde ÇED olumlu rapo...
        Erzincanlı yönetmen, 'Perseid meteor yağmuru'nu görüntüledi
        Erzincanlı yönetmen, 'Perseid meteor yağmuru'nu görüntüledi
        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı