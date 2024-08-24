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        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü

        ERZİNCAN'da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:45
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        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü
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        ERZİNCAN’da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada, 1’i polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Polis memuru ve ailesini taşıyan 04 T 0256 plakalı taksi ile eşya yüklü 71 ACY 330 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen takside, sürücüyle birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk da kurtarılamadı.

        Kazada hayatını kaybeden ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ve ailesinin Ağrı’dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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