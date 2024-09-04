Erzincan'da çıkan örtü yangını 4 saatte söndürüldü

ERZİCAN’ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenlere hazır bekleyen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

İliç ilçesi Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta kuru otlarla dolu olan arazide saat 19.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, İliç belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve bir madencilik firmasına ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Dumana maruz kalan bazı kişilere bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.