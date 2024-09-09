Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan’da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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