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        Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

        ERZİNCAN'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:15
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        Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı
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        ERZİNCAN'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı. 

        Erzincan’da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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