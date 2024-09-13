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        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:20
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        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Refahiye ilçesinde, saat 09.48’de, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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