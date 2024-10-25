Erzincan'da 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

ERZİNCAN'da, yol uygulamasında, piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirilen 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında durdurulan kamyonda, 'Naz' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Koltukların içine gizlenmiş halde toplam 4 çuval halinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.