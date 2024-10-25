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        Erzincan'da 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

        ERZİNCAN'da, yol uygulamasında, piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirilen 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:05
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        Erzincan'da 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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        ERZİNCAN'da, yol uygulamasında, piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirilen 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında durdurulan kamyonda, 'Naz' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Koltukların içine gizlenmiş halde toplam 4 çuval halinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti; sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kendi geleceğini kurtarmak adına kararlılıkla mücadele etmek zorunda olduğu bir insanlık suçudur. Annelerimizin dualarına cevap, gençlerimizin yarınlarına ümit olmak adına ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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