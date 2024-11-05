Erzincan'da göçmen kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

ERZİNCAN'da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, düzensiz göçmenler ve insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçısı şüphelilerinin içerisinde bulunduğu tespit edilen 76 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Bu aracın eskortluk yaptığı belirlenen 25 plaka sayılı TIR ise Refahiye ilçesine gelmeden atıl vaziyette kullanılmayan benzinlik içerisinde durduruldu.