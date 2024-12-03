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        Erzincan'da 27 okul polis gözetiminde

        ERZİNCAN'dabaşlatılan 'Okul Polisi Projesi' kapsamında birbirine yakın ya da bahçeleri bir olan 27 okulda 17 polis memuru görevlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:30
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        Erzincan'da 27 okul polis gözetiminde
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        ERZİNCAN'dabaşlatılan 'Okul Polisi Projesi' kapsamında birbirine yakın ya da bahçeleri bir olan 27 okulda 17 polis memuru görevlendirildi. Sabah ilk ders zili çalmadan göreve başlayan polisler, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlıyor. İdareci ve velilerle iş birliği içinde mesai yapan polisler, gün boyu yaptıkları kontrollerle şüpheli şahısları da okullardan uzak tutuyor.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezindeki 75 okulda mobil güvenlik tedbirini hayata geçirdi. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için aynı zamanda 'Okul Polisi Projesi'ni de uygulamaya sokan Emniyet Müdürlüğü, belirlenen 27 pilot okulda 17 polis memuru görevlendirdi. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen polisler, trafik kurallarını uygulamalı göstererek öğrencilerin okula girişlerine yardımcı oluyor. Öğrencilerin okula girişlerinin tamamlanmasının ardından polisler, bu kez çevre güvenliği için denetimlere başlıyor. Kimlik kontrolleri ve denetimlerle okul çevresinde rahatsızlık verilmesini önleyen polisler, ders bitimiyle birlikte yine öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

        'VELİLERİMİZDEN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

        Kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan polis memuru Ebru Öztürk, kendisinin de bir anne olduğunu belirterek, "Görev aldığım süre boyunca mesai saatlerim içerisinde tüm gün burada bulunuyorum. Öğrencilerimizin güvenliği açısından, okul çevresi, okul içerisinde de kontroller yapıyoruz. Velilerimizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Anne olarak okul çevresinde bu şekilde bir proje olması, öğrencilerimize kol kanat gerilmesi hem öğrenciler açısından hem de veliler açısından çok heyecan verici bir proje" dedi.

        'TEMEL AMACIM, OKUL ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK'

        Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin güvenliğinden sorumlu olan polis memuru Yakup Emre Uygun da "Buradaki temel amacım, okul çevre güvenliğini sağlamak. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde okula giriş ve çıkışlarına yardımcı olmak. Okul çevresinde bulunan ve rahatsızlık veren şahıslara gerekli idari yaptırım cezalarını uygulamak ve onları buradan uzaklaştırmak. Bunun yanında trafik kurallarını uygulamak, öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için de gerekli tedbirlerimizi alıyorum. Her şeyden önce öğrencilerimize bir ağabey, bir kardeş, bir arkadaş gibi yaklaşarak onların sorunlarını dile getirerek onlara rehberlik etme yönünde okul aile birliğimiz, okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımız ile birlikte istişare ederek görevimi ifa ediyorum" diye konuştu.

        'GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK'

        'Okul Polisi Projesi'nin idarecilerin işini kolaylaştırdığını ifade eden Mustafa Doğan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erhan Erol, şunları söyledi: "Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan Okul Polisi uygulaması gerek çocuklarımız için gerek okul için çok ciddi manada da bir katkı sağladı. Okul yönetiminin işlerini kolaylaştırdı. Çocuklarımızın sürekli güvende olması, bu duyguyu yaşamaları eğitime daha ciddi bir motivasyon sağladı. Ailelerin bize bu uygulamaya bakış açısı gayet olumlu dönüşler aldık. Çocukların güvende olması hem bizi hem de aileleri mutlu etti ve bu eğitime büyük katkı sağladı. Erzincan Valiliği tarafından başlatılan bu uygulamanın veli tarafından ciddi manada güzel dönüşler aldık. Bu da okul yönetimi olarak bizi çok mutlu etti."

        'GÖZÜMÜZ ARKADA DEĞİL'

        Velilerden Kürşat Fatih Yeşilyaprak ise "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın içerisinde bulunduğu okullarda böyle bir güvenin bizler için de ciddi manada bir önemi var. Gözümüz arkada değil" dedi. Velilerden Barış Gülhan da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güven içinde çocukların okula gidip geldiğini söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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