Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirdiği belirtilen, 35 kişinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.

ERZİNCAN'ınSakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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