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        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı

        ERZİNCAN'ınSakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:40
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        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı
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        ERZİNCAN'ınSakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

        Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirdiği belirtilen, 35 kişinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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