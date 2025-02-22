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        Özel: CHP, gününü bekleyen bir iktidar partisidir (2)

        ÖZEL,İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SORUSUNU YANITLADICHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanlığı ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:25
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        Özel: CHP, gününü bekleyen bir iktidar partisidir (2)
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        ÖZEL,İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SORUSUNU YANITLADI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanlığı ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili soruya Özel, "Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz ve konuşulur. Birisi 'Ben hatırladım ders vermiştim' der. Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı falan, öyle değişik ödüllendirmeleri olur. Mesela AK Parti'nin son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi, Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı, sonra parti değiştirdi. Sonra AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Onun dışında şahidi yoktur. Ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir-iki yerde yalan yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar " dedi. 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?' sorusuna Özel, şu cevabı verdi: "Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını, Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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