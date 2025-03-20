Erzincan'da 524 köy yolu kardan kapalı

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Erzincan'da, kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetreyi bulurken, 524 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ile belediye ekiplerinin kapalı yolları açma çalışması aralıksız sürüyor.

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