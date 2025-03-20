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        Erzincan'da 524 köy yolu kardan kapalı

        ERZİNCAN'dakar yağışı nedeniyle 524 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:05
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        Erzincan'da 524 köy yolu kardan kapalı
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        ERZİNCAN'dakar yağışı nedeniyle 524 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Erzincan'da, kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetreyi bulurken, 524 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ile belediye ekiplerinin kapalı yolları açma çalışması aralıksız sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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