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        Erzincan'da eğitimde kar tatili uzatıldı

        ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:20
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        Erzincan'da eğitimde kar tatili uzatıldı
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        ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Valilik, okulların 21 Mart günü de tatil edildiğini açıkladı.

        Yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan’da eğitim öğretime bugün gün ara verildi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği kentte, tatil bir gün daha uzatıldı. Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        “Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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