Erzincan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, kentte Işıkpınar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, lokmaları paylaşmak için bir arada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Matem ayındayız. Hazreti Hüseyin efendimizin şehit edildiği Kerbela'nın yıl dönümündeyiz. Allah bir daha ümmete ve millete böyle acılar yaşatmasın. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece inanıyorum ki dünya coğrafyasına adaleti yayacak olan bizleriz. Allah kanaat önderlerimizi başımızdan eksik etmesin, onlar bizim için birer kutup yıldızı, yol göstericilerimizdir. Bu mübarek günde sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bugün siz değerli canlarla buluştuk, lokmamızı paylaştık. Rabbim oruçlarımızı kabul, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından kanaat önderlerinden Muhammed Nayir Hoca ve Alevi dedelerinden Ali Rıza Uğurlu tarafından yapılan dualar ile iftar programı son buldu.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kanaat önderlerinden Muhammed Nayir Hoca, Alevi dedeleri Ahmet Uğurlu ve Ali Rıza Uğurlu, siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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