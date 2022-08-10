Erzincan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

AA

Erzincan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, kentte Işıkpınar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, lokmaları paylaşmak için bir arada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Matem ayındayız. Hazreti Hüseyin efendimizin şehit edildiği Kerbela'nın yıl dönümündeyiz. Allah bir daha ümmete ve millete böyle acılar yaşatmasın. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece inanıyorum ki dünya coğrafyasına adaleti yayacak olan bizleriz. Allah kanaat önderlerimizi başımızdan eksik etmesin, onlar bizim için birer kutup yıldızı, yol göstericilerimizdir. Bu mübarek günde sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bugün siz değerli canlarla buluştuk, lokmamızı paylaştık. Rabbim oruçlarımızı kabul, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından kanaat önderlerinden Muhammed Nayir Hoca ve Alevi dedelerinden Ali Rıza Uğurlu tarafından yapılan dualar ile iftar programı son buldu.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kanaat önderlerinden Muhammed Nayir Hoca, Alevi dedeleri Ahmet Uğurlu ve Ali Rıza Uğurlu, siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.