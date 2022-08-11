Erzincan'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

K.S.'nin (67) kullandığı 24 DN 265 plakalı traktör, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli kavşağında G.K. (31) idaresindeki 41 YC086 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen traktörün sürücüsü ile otomobildeki Ö.A. (17), D.K. (24), E.K. (3), H.K. (61) ve N.K (59) yaralandı.

Çevredeki durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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