Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Hangi ülkeler başvuruda daha fazla zorluk çıkarıyor?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

A.M'nin (60) kullandığı 34 LZ 9862 plakalı otomobil, Refahiye ilçesinden Bostandere köyüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.