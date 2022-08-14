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Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları Erzincan'da tamamlandı

AA

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları Erzincan'da tamamlandı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final mücadelesi Erzincan'da tamamlandı.

Fatih Mahallesi Atlı Cirit sahasında 3 gündür devam eden karşılaşmalara, Erzurum Uzmanlar Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kars Başköy Atlı Spor Kulübü ve Malatya Yazıhan Atlı Spor kulüpleri katıldı.

Mücadeleler sonunda Erzurum Uzmanlar Atlı Spor Kulübü birinci, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Başköy Atlı Cirit Kulübü üçüncü, Malatya Yazıhan Atlı Cirit İhtisas ise dördüncü oldu.

Guruplarda birinci olan kulüpler, yarı final müsabakalarında karşı karşıya gelecekleri bildirildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, vatandaşların atlı cirit sporuna yoğun bir ilgi gösterdiklerini söyledi.

Atlı spor dallarının gelişmesi ve yaygınlaşması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bekiroğlu, "Eksiklikleri gördüğümüzde onları tamamlıyoruz. At bizim medeniyetimizin, yiğitliğimizin ve cesaretimizin bir sembolüdür. Ata sporlarımızı özellikle atlı sporlarımızı Türkiye ve dünyada hak ettiği yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Bekiroğlu, özellikle atlı sporların yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atlı sporumuzu Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projelerle geliştirerek atlarımızı çocuklar ve gençlerle buluşturacağız. Geleneğimizi geleceğe taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda grup müsabakalarımız devam edecek ve final maçımızı Ankara'da tamamlayacağız. Sadece atlı ciritimiz değil, atlı okçuluk, atlı kızak, rahman binicilik, atlı kızakta ve kökbörü sporumuz için ülkemizde yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Her hafta, her ilimizde atlı spor müsabakalarımız devam ediyor."

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