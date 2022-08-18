Erzincan'da üniversiteli olabilmek için "en iyi" resmi çizmeye çalıştılar

Ayak mantarı neden olur ve nasıl geçer?

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki 30 kontenjan için başvuru yapan 300 öğrenci, özel yetenek sınavında yeteneklerini sergiledi.

Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen sınavda, öğrenciler en başarılı resmi çizmek için ter döktü.

EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bölüme 30 öğrenci alınacağını ve yaklaşık 300 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Öğrencilerin objeler üzerinde çizimler yapacağını ifade eden Kavukçu, "Öğrenci için bahçeyle sınıf arasında bir defa psikolojik olarak farklılık var. Öğrenci kendini bahçede daha rahat hissediyor. Jüri olarak istediğimiz sonuca bahçedeki sınavla daha rahat ulaşacağımızı düşündük. Hem doğal bir ortam hem de öğrencinin kendini daha rahat hissedeceği, sıcak havalarda, gölgede çizimini daha rahat yapacağını düşündük. Öğrenci açısından daha avantajlı gördük." diye konuştu.

Şırnak'tan sınava katılmak için gelen Dilan Tan da çok stresli ve heyecanlı olduğunu belirterek, yetenek sınavına hazırlık aşamasında kurslara gittiğini anlattı.

Çizimler jüri tarafından değerlendirildikten sonra yetenekli öğrenciler, üniversitenin resim bölümüne yerleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.