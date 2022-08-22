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Erzincan'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

AA

Erzincan'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da altyapı çalışmasında vücudunun büyük bölümü göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karatuş köyünde yürütülen kanalizasyon işinde görevli işçi Ö.F.C'nin, 2 metrelik çukurda çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi.

Omuz kısmına kadar toprak altında kalan işçiyi fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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