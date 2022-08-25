ETSO'da seçimlere doğru

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, ekim ayında yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Tanoğlu, makamında yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de yapılacak ETSO seçimlerine yeniden aday olduğunu söyledi.



Kentle ilgili projelerinin yüzde 90'nını hayata geçirdiklerini ifade eden Tanoğlu, şöyle konuştu:



"Şu anda da mevcut projelerimizden Ticaret Odası binamızın inşaatı devam ediyor. Onun için görevi bırakma gibi bir şansımız yok. Göreve devam etmek mecburiyetindeyiz. Tekrar aday olduğumu bildiriyorum. 4 yılda bunlardan birincisi Erzincan'ın süt işleme ihtiyacını karşılayacak olan günlük 85 bin litre süt işleme tesisini inşaatından alarak makine tesisatına kadar tamamını Ticaret Odası olarak biz yönettik. Tarım Kredi Kooperatifine verdik. 500 başlık düve üretim merkezini yaptık, onu da şuan hayatiyete geçirdik. Organize Sanayi Bölgesinde kreş, anaokulu yaptık, güneş enerjisi santralini tamamlayıp altyapısını bitirdik."

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