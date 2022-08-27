AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da yaşam merkezi temel atma töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da yaşam merkezi temel atma töreninde konuştu:

AA

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da yaşam merkezi temel atma töreninde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan Eğitim Kültür Vakfı (EKEV), Türkiye'nin en fazla üniversite öğrencisine burs veren vakfı. Türkiye'de bir numaradır, bununla gurur duyabiliriz. Bunu Erzincan ve Erzincanlılar başarmıştır." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ve EKEV desteği ile 13 Şubat Caddesi'nde projelendirilen ve geliriyle ildeki üniversite öğrencilerine burs imkanı verecek, yaklaşık 240 milyon lira maliyetindeki Yaşam Merkezi'nde çalışmaları inceledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Erzincan Yaşam Merkezi temel atma törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Erzincan'a bir değil, onlarca, yüzlerce eseri kazandırmanın mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Zafer Haftası dolayısıyla Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesinin düzenlediği şölen ve etkinlikler kapsamında, hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temelini atacağımız Erzincan Yaşam Merkezimiz toplam 20 bin 700 metrekarelik, yer altında 3, yer üstünde de 4 katı olan bina. Hemen yapımı devam eden Şehir Hastanesinin yanında olacak. Şehir Hastanemiz gelecek yıl yaz aylarında inşallah açılacak. Yetiştirebilirsek Yaşam Merkezi ile ikisinin açılışını yapacağız. Erzincan'a hayırlı uğurlu olsun."

- "Üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir"

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin kurulduğundan bugüne her yıl geliştiğini ve 25 binin üzerinde öğrenciye ulaştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Üniversitemizle ilgili sloganımız, 'Anadolu'da bir dünya üniversitesi olmak.' Erzincan elbette bunu başarır. Çünkü üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir, şehir gelişirse hemşehrilerimizin hedefleri, beklentileri karşılanır ve ülkemiz gelişir. Onun için yaşam merkezi Erzincan'ın eseri olacak. Burası hiçbir şahsın, kimsenin yeri değildir. Erzincan Yaşam Merkezine hiçbir şekilde bir kuruş devletten kaynak kullanılmayacak, tamamen Erzincan'a gönül veren, Erzincan sevdalısı EKEV ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. Yani 240 milyonluk bu yatırımı Erzincanlı hayırseverlerimiz, vakıflarımızın mütevelli heyetinde bulunan üyelerimiz, öncelikle Erzincanlı iş adamları tarafından karşılanacak."

Yıldırım, söz konusu merkeze cömertçe bağış yapan ve destek veren bütün hayırseverler ile Erzincan Valisi Mehmet Makas'a, Belediye Başkanı Bekir Aksun'a, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e, AK Parti Erzincan milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Yaşam merkezinden elde edilecek gelirle, üniversite okuyan öğrencilere ve akademisyenlere destek verileceğini vurgulayan Yıldırım, "Erzincan Yaşam Merkezi hayırlı ve güzel iş, Erzincan'ın geleceği için yapılması gereken iş. Burada emeği geçen birçok kardeşimiz var, üniversitemiz, üniversite rektörümüz ve çalışma arkadaşları ve EKEV Başkanı Sadık Ağca var. EKEV Türkiye'nin en fazla üniversite öğrencisine burs veren vakfı. Türkiye'de bir numaradır, bununla gurur duyabiliriz. Bunu Erzincan ve Erzincanlılar başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve okunan duanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler, butonlara basarak yaşam merkezinin temelini attı.

Törene, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından sanatçı Murat Kekilli, Zafer Şöleni kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım: İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır
YEREL HABERLER Yıldırım: İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır
AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan okulu açtı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da hayırsever iş ...
AK Parti'li Binali Yıldırım Erzincan'daki bal festivalinde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Binali Yıldırım Erzincan'daki bal ...
Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ...
Erzincan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtılıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ...
ETSO'da seçimlere doğru
YEREL HABERLER ETSO'da seçimlere doğru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.