Erzincan'da yapılan uygulamalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ağustos ayında yapılan uygulamalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ağustos ayında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama ve yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 83 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.



Ayrıca denetimlerde, 302 kök kenevir, bir altın sikke, 6 bronz sikke, tarihi haç, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bunlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 6 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.



Uygulama ve yol kontrollerinde ayrıca diğer suç ve kabahatlerden 225 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı aktarıldı.





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