Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polislerce son bir haftada yapılan uygulamalarda, 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte son bir haftada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, trafik, terör ve narkotik olaylarına ilişkin suçlardan aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde 539 araç ve sürücüsü için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan ekipler, 19 kişiye çeşitli trafik suçlarından 17 bin 743 lira ceza kesti, 3 kişiye ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yaptı.

Uygulamalarda ayrıca faturasız ve görünür vaziyette kuru sıkı tabanca taşıyan bir kişiye 2 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

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