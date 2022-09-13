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Erzincan Barosu Başkanı Aktürk, kentteki kadın cinayetine tepki gösterdi

AA

Erzincan Barosu Başkanı Aktürk, kentteki kadın cinayetine tepki gösterdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk, kentte bir kadının öldürülmesini ve kadına karşı şiddet olaylarını kınadı.

Aktürk, kentte Handan Ö'nün (30) kocası tarafından öldürülmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, baro olarak, zanlının en ağır cezayı alması için açılacak ceza davasını sonuna dek takip edeceklerini aktardı.

Handan Ö'nün öldürülmesi sebebiyle çok üzgün olduklarını ve kadına şiddetin bir can daha aldığını vurgulayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"2 çocuk annesi, 30 yaşındaki Handan Ö'nün, evli olduğu erkek tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca katledildiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Biz hukukçular, ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Aktürk, kadınların yanında mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, saldırıyı lanetlediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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