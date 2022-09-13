Erzincan Barosu Başkanı Aktürk, kentteki kadın cinayetine tepki gösterdi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk, kentte bir kadının öldürülmesini ve kadına karşı şiddet olaylarını kınadı.



Aktürk, kentte Handan Ö'nün (30) kocası tarafından öldürülmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, baro olarak, zanlının en ağır cezayı alması için açılacak ceza davasını sonuna dek takip edeceklerini aktardı.



Handan Ö'nün öldürülmesi sebebiyle çok üzgün olduklarını ve kadına şiddetin bir can daha aldığını vurgulayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"2 çocuk annesi, 30 yaşındaki Handan Ö'nün, evli olduğu erkek tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca katledildiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Biz hukukçular, ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Aktürk, kadınların yanında mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, saldırıyı lanetlediklerini kaydetti.

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