Erzincan'da eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde tartıştığı eşi Handan Ö'yü (30) sırtından bıçaklayarak öldüren Ahmet Ö'nün (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki olayda evinde tartıştığı eşi Handan Ö'yü sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Ö, polis merkezine teslim olmuştu.

Handan Ö, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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