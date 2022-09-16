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Erzincan'ın az şekerli "Cimin üzümü"nün hasadına başlandı

AA

Erzincan'ın az şekerli "Cimin üzümü"nün hasadına başlandı

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen yörenin tescilli ürünlerinden "Cimin üzümü"nün hasadı üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün hasadına başlandı.

Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

Uygun hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen tescilli Cimin üzümü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yanında Türkiye'nin farklı illerine satılıyor.

Üreticilerden Muhammet Karakelle, AA muhabirine, ağustos ayı sonunda hasadına başlanan yöreye özgü üzümün kasıma kadar satışının devam ettiğini belirtti.

Üzümün hassas yapısı gereği çok fazla dokunmadan hasat yaptıklarını ifade eden Karakelle, aroması, iriliği, sululuğu ve sağlık yönüyle de Cimin üzümünün her zaman ilgi gördüğünü söyledi.

Karakelle, "Şeker hastaları üzümümüzü şeker oranı düşük olduğu için yiyebiliyor. Hasat ettiğimiz üzüm beğenilen ve tutulan bir üzüm, bu nedenle talep oldukça fazla. Bu üzümü yiyen herkes çok beğeniyor. " dedi.

- "Kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var"

Cimin üzümü satıcısı Salim Doğan da hasat edilen üzümün rekoltesi ve kalitesinin iyi olduğunu vurguladı.

Erzurum, Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun gibi illere sevkini yaptıkları üzümün hasadının iyi gittiğini ifade eden Doğan, "Yağışın olmaması nedeniyle üzümlerimizde çatlama ve benzeri zararlar olmadı. Üzümümüzün rekolte durumu ve kalitesi iyi. Cimin üzümü başka bölgelerde yetişmiyor, kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var." diye konuştu.

Yöre sakinlerinden Abdulkadir Gülmez ise üzümün Türkiye genelinde talep gördüğünü belirterek, "Tadıyla ve kendi doğal yapısıyla, üzerindeki dumanıyla bu yöre aittir. Başka bir yerde yetişmeyen, herkesin tadına bakmasını tavsiye ettiğim bir üründür. Bu yıl yağışların olmaması nedeniyle rekoltemiz yüksek." dedi.


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