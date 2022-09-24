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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Erzincan'da partililerle bir araya geldi

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Erzincan'da partililerle bir araya geldi

ERZİNCAN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Erzincan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

Yıldırım, MYK üyesi Hasan Özarslan, MDK üyeleri Cemil Yavuz Aksu, İlker İpek Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksun, ilçe ziyaretlerinin ardından Erzincan Belediyesi nikah salonunda partililerle bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da enerji ve doğal gaz sıkıntısı olduğunu, Türkiye'de böyle bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Enflasyonun, son 40 yılda dünyanın görmediği şekilde arttığını belirten Yıldırım, "Hayat pahalandı, bundan 2-3 ay evveline kadar daha zordu. Elhamdülillah alınan tedbirlerle alım gücünün yükseltilmesiyle enflasyona karşı savaş başladı ve netice almaya başladık. Yani durdu, ağırlaştı, vatandaşımızın alım gücü yükseldi. Bütün mesele yoksul vatandaşımızı insanımızı enflasyona ezdirmemek. İnşallah ezdirmeyeceğiz. 'Burada hiçbir sıkıntı yok' demiyorum. Sıkıntıyı hep beraber göğüsleyecek ve geçireceğiz." dedi.

Yıldırım, bu coğrafyaya zaman zaman Haçlı Seferleri'nin yapıldığını, son Haçlı Seferi'nin ise 15 Temmuz olduğunu ifade etti.

Darbe girişimiyle bir gecede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni almaya yeltendiklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, adaylığını tescil etti. Adaylığı netleşti. 6'lı masa onaylayacak mı onaylamayacak mı? PKK onayladı, Demirtaş onayladı PKK'nın temsilcisi. Onlara bakacağız. Burada esas mührü vurdurmaya gidiyor şimdi. 13 Ekim tarihinde Amerika'ya gidiyor. Verdiği demeçte 'Amerika'nın Bay Kemalleri ile görüşeceğim' diyor. Amerika'da (Joe) Biden ile görüşemeyeceksin de bürokratlarıyla görüşeceksin? İcazet alacaksın, adaylık için icazet merkezi neredir, suyun öbür tarafı Amerika'dır gidiyor. Yanına birçok süslü laf katacak, Amerika'nın gerekçelerini hazırlayacak. Önümüzdeki tablo bu, bir tercih yapacağız kısacası. Ya Ünal Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu'nun ve bugüne kadar son 10 yıl Türkiye'nin yanında hiç olmayan bir ittifakı onaylayacağız."

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