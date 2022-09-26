Erzincan'da 55 altın sikke ele geçirildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 55 altın sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Akyazı uygulama noktasında yapılan uygulamada, şüpheli hareketler sergileyen kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait olduğu düşünülen farklı kabartmalarda 55 altın sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"ten tahkikat başlatıldı.

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