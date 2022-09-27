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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde evlerin kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarına karıştığı anlaşılan M.Z.P'yi (41) Hocabey Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan zanlının evindeki aramada çalıntı elektronik eşyalar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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