Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Sırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer?

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde evlerin kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarına karıştığı anlaşılan M.Z.P'yi (41) Hocabey Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan zanlının evindeki aramada çalıntı elektronik eşyalar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.