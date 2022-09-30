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Erzincan'da deneme amaçlı ekilen lavanta çiftçiye alternatif ürün olacak

AA

Erzincan'da deneme amaçlı ekilen lavanta çiftçiye alternatif ürün olacak

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da lavanta üretiminin çiftçilerin yeni gelir kapısı olması amacıyla belediye öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Kentte çiftçilerin alternatif ürün yetiştirmesini sağlamak amacıyla Erzincan Belediyesi tarafından çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda geçen sene 30 dönümlük alanda iki lavanta bahçesi oluşturan belediye, 30 bin Fransız ve Bulgar lavanta fidesi ekildi.

Belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hasadına başlanan lavantalardan, Bulgar çeşidinin yörenin iklimine uyum sağladığı belirlendi. Bu lavanta türünün üretiminin kentte yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere bazı destekler sunulacak ve bitkinin çiftçilere yeni gelir kapısı olması sağlanacak.

- "İklim şartlarına daha uygun olduğunu gözlemledik"

Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, lavantanın geniş bir kullanım alanı olduğunu ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Kent ikliminin lavanta yetiştirilmesi için uygun olduğunu ve 2021 yılında ekim yapmaya başladıklarını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Belediyemizin farklı bahçelerinde deneme usulü ile topluma nasıl kazandırılabilir, çiftçilerimize yeni bir alternatif kazanç bitkisi oluşturabilir miyiz, diye bir çalışma yaptık. Bugün görüldüğü gibi bahçemizde lavanta bitkileri filiz vermiş durumda ve hasat yapılacak. Bulgar lavantası diye bilinen çeşidin, Erzincan'ın iklim şartlarına daha uygun olduğunu gözlemledik. Bundan sonra bu lavanta çeşidinin yaygınlaştırılıp ekonomiye kazandırılması ve alternatif ürünler olarak şehrimizde geliştirilip aile bütçesine katkı sunulmasını hedefliyoruz."

- Bu alanda endüstri kurulması hedefleniyor

Aksun, tarımın kentte yaygın yapıldığına işaret ederek, örnek çalışmalarla halk arasında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çiftçiye alternatif ürün oluşturmayı ve Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstrisi kurmayı hedeflediğini anlatan Aksun, "Bulgar lavantasının bu iklimde verimli olacağı, yağ kalitesinin de yüksek olacağı kanaatindeyiz. Onun için de Burdur ve Isparta'daki görüşmelerimiz neticesinde alım garantisi veren firmalar da var. Onlarla işbirliği içerisindeyiz. İnşallah buradaki üretimden elde edeceğimiz yağın, satış garantili olarak alımlarını sağlayacağız." diye konuştu.

Aksun, gül yağı konusunda da çalışma yapıp endüstri kurmayı planladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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