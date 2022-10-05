Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

AA

Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

ERZİNCAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki destekle fide temin edip domates üretmeye başlayan Erzincanlı 42 yaşındaki Sema Eren, bu yıl tonlarca ürün bekliyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu 2 çocuk annesi Eren, Hacıali Palangası köyündeki 10 dönümlük arazisinde domates üretmeye karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yüzde 75 hibe desteğiyle fide temin eden Eren, domates üretmeye başladı.

Bahçesinden bu yıl tonlarca ürün elde etmeyi hedefleyen Eren, domates üretimiyle örnek olmak istiyor.

- " Sen bu ürünü nasıl üreteceksin' diye soruyorlardı"

Kadın girişimci Eren, domates üretimini köyünde tanıtmak istediğini söyledi.

Üretimden sonra güzel tepkiler aldığını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Hatta ilk başladığımda herkes bana 'Sen bu ürünü nasıl satacaksın, nasıl üreteceksin' diye soruyordu. Şu an geldiklerinde 'Demek ki bu köyde domateste üretiliyormuş. Domatesin satışında da bir problem yokmuş. İleride bu ürünlerle ülkemize faydalı olmak istiyoruz' diyorlar. Şu ana kadar 100 kişiye istihdam sağlamaya çalıştık. 60-70 ton kadar domates verimi bekliyoruz. Herkesin 'üniversite mezunu bir bayan domates üretemez, çiftçilik yapamaz' dediği bir köyde ben bu üretimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteği ile yapmaya çalıştım. Sağ olsunlar bu sene Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çok destekledi."

Eren, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden teknik bilgi ve fide desteği aldığını belirterek, önümüzdeki yıl farklı bir ürünle desteklenmeyi beklediğini dile getirdi.​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele ...
Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi
Erzincan´da midibüs devrildi: 21 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Erzincan´da midibüs devrildi: 21 yaralı / Ek fotoğraf
Erzincan´da midibüs devrildi, 21 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan´da midibüs devrildi, 21 kişi yaralandı
Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.