Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasındaki kontrollerde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta kimliği olmayan 5 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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