Erzincan'da bir tırda 5 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirilirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kullandığı tırda 5 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında A.G'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırın çekicisindeki aramada, aracın soğuk hava sisteminde kullanılan motor kısmına saklanan 5 pakette 5 kilo 454 gram metamfetamin bulundu.
Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.