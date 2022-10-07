Erzincan'da yapımı tamamlanan cemevi açıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı tamamlanan Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

İnşasına 2016 yılında başlanılan, 370 metrekare kapalı alanı bulunan, 2 katlı, cem ve semah salonu olan, 150 kişilik yemekhane, kütüphane, taziye odası, idari bürolar ve misafir odalarından oluşan cem ve kültür evi hizmete girdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla bölgede çalışma yapıldığını anımsattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da Alevi dedelerinin tek tek ziyaret edildiğini belirten Makas, yapılan incelemeler sonrası eksiklerin kayıt altına alınarak imkanlar ölçüsünde cemevlerini iyileştirme adına çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Vali Makas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erzincan’da da 149 yerleşim yerinde 70 cemevimiz ile ilgili ve yine cemevlerinin mihmandarlığında yerleşim yeri ile ilgili talepler tek tek, ilmek ilmek örülerek adeta yerine getirildi. Aşağı yukarı 70 cemevimize yaklaşık 8 milyon Türk Lirası kaynakla, sizin emrinize imkanları tekraren sunma fırsatını Rabbim bize verdi. Bugün burada biz bu programda şunu gerçekleştiriyoruz; bir oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz. Çünkü Türk milletinin en büyük hasleti, birliği ve beraberliğidir."

Ahmet Uğurlu dede ise cemevini yaptıranlara ve devlet yetkililerine teşekkür etti.



Daha sonra telekonferans yöntemiyle tören alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Törende Ahmet Uğurlu tarafından yapılan duanın ardından, katılımcılara lokma ikram edildi.

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