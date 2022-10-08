Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarımsal sulamada bölge çiftçisine önemli katkı sağlayacak olan Ballı Barajı'nda derivasyon tüneline su çevirme töreni düzenlendi.

Kentte tarımsal arazilerin suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmalarına devam edilen ve tamamlandığında bölge çiftçisinin barajda depolanacak su ile 11 bin 570 dekar tarım arazisi cazibeli su ile sulanması hedefleniyor.

Baraj inşaat alanında gerçekleşen törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, barajın tamamlanması ile çiftçilerin enerji maliyetlerinin düşeceğini ve ekonomik refah düzeylerinin yükseleceğini söyledi.



Türkiye'nin sancaktar bir millet olarak tekrar sahneye çıktığını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Türkiye tüm soydaşlarımızın olduğu gönül coğrafyamızda beklediğimiz ve özlenen sancaktar bir millet olarak tekrar sahneye çıkıyor. Bu sahneye çıkış öyle kolay kolay bir çıkış değil. Eskiden hangi sözler vardı. Öğretilmiş çaresizlikler vardı. 'Su akar Türk bakar' vardı. Ama bugün Türk bakmıyor. Suya gem vuruyor, tarımda ve enerjide kullanıyor. Belki tüm dünyanın özenle seyrettiği projelere imza atıyor. Bu sadece sulama sektöründe değil. Hava yolu ve sağlık sektöründe de böyle. Ama hepsinin odağında ve temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı yatıyor."

Makas, Erzincan'da lokomotif sektörlerden birisinin tarım sektörü olduğunu vurgulayarak, "Tarım sektöründe sulama ile birlikte en büyük problemimiz enerji problemidir. Bu yapılan çalışmalarla beraber çiftçimiz çok çok daha rahatlayacak. İnanıyoruz ki oradaki enerji maliyetlerimiz de daha aşağılara inecek. Çiftçimizin daha karlı çiftçimizin ekonomik seviyesini yükseltecek bir tarım üretim zinciri oluşturmuş olacağız." dedi.

Erzurum Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ise bölgede gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili kalıtımcılara bilgi verdi. Yavuz, kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ve tarımsal faaliyetlerin artırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Baraj inşaat alanında gerçekleşen törene, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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