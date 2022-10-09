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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlik festivaline katıldı

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlik festivaline katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla, "6. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" gerçekleştirildi.

Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki festivale eşi Semiha Yıldırım ile katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde çok sayıda önemli yatırımın yapıldığını söyledi.

Karabağ'da yaşanan Ermeni işgaline karşı 30 yıl boyunca dünyanın hiçbir şey yapmadığını dile getiren Yıldırım, "30 yıl Karabağ'da Ermeni işgaline karşı dünya ve Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı ama İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan 'bu işler bitecek' dedi, 44 günde Azerbaycan’ın al bayrağı Şuşa’da dalgalanmaya başladı. Kardeş Azerbaycan’ın büyük zaferini tebrik ediyorum. Her zaman tasada ve sevinçte beraber olacağız. Gençler 29 Ekim’de Cumhuriyet'imizin 100 yılı bitiyor yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Bize Cumhuriyet'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün istiklal mücadelesi şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlardan aldığımız bu vatanı da gelecek yüzyıla birlikte taşıyacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak buna hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde 100 yıllık hizmetleri 20 yıla sığdırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin her köşesinde üniversite var. 208 üniversitemiz var. 8,5 milyon pırıl pırıl üniversiteli gencimiz var. Yarısından fazlası kızlarımızdan oluşuyor. İşte Türkiye'nin katettiği mesafenin en açık örneği. 3 gün boyunca Erzincan'da Türk dünyası konuşulacak. Türk dünyasının kalbi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde atacak. Sizin üniversitenizde Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceği konuşulacak. Evelallah gelecek yüzyılın, önümüzdeki yılların ülkemiz adına, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu adına yıldızı parlayan yıllar olacağının habercisi."

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından üniversite öğrencilerine verilen bursun iki katına çıkarıldığını müjdeleyen Yıldırım, gençlerin bursları önümüzdeki aydan itibaren alabileceklerini aktardı.

Daha sonra yerel sanatçı Ebru Hançer sahne aldı. Hançer, protokolde oturan Yıldırım'ın yanına giderek, "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Sanatçıya Yıldırım eşlik etti.

Festivale katılan gençler, Dumanlı Yaylası'ndaki yağmur ve soğuk havaya rağmen geceden çadır kurarak bölgede sabahladı.

Isınmak için ateş yakan gençler, halay çekerek çeşitli oyunlar oynadı. Festival alanında Kızılay ve AFAD tarafından katılımcılara kumanya ikram edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden ve bölge illerinden çok sayıda gencin katıldığı festival, motokros yarışları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivale, Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca ile kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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