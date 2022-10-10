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Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da başladı

AA

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da başladı

ERZİNCAN (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Son 20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, sadece bölgesinin değil aynı zamanda dünyanın güçlü söz sahibi ülkelerinden biri haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirmeyi başarmıştır." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallılar Konseyinin tam destek verdiği, AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinde düzenlenen program, üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu'nda başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk dünyası tanıtım videosu izlendi. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca müzik dinletisi yapıldı.

TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, burada, geçen yıl düzenlenen tarihi İstanbul zirvesinde Türk devletlerinin birlik ve bütünlüğü için hayati , Türk dünyasının geleceğini belirleyen kararların alındığını, ailenin genişleyip güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

"4 yıl önce 4 devletken şimdi 7 devletiz. Bugün tarihte ilk kez Türk devletleri tek bir şekilde hareket etmektedir. Artık Türk dünyası bir hakikattir. Biz birleştik, biz daha da güçlendik ve bu yeni bir paradigmadır." diyen Amreyev, Türk dünyasının da bu çalkantılı dünyada son derece zor bir imtihan dönemiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bu sıkıntıların, Türk dünyasını daha fazla dayanışma, bütünleşmeye ve daha fazla birlik için mücadele etmesini sağladığını ifade eden Amreyev, bu ruhla, 11 Kasım'da Semerkant Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini, İstanbul Zirvesi gibi tarihi bir zirve olacağını vurguladı.

Semerkant'ın, İstanbul Zirvesi'nde alınan tarihi kararları tamamlayan bir zirve toplantısı olacağını, ekonomi ve ticaretin ön planda tutulacağını kaydeden Amreyev, 2040 Vizyon Belgesinde yer alan siyasi ve güvenlik işbirliği hedefleri açısından ilerleme kaydetmeyi amaçladıklarını belirtti.

Amreyev, şöyle devam etti:

"Birleşik Türk dünyasının bugünkü büyük başarıları kolay elde edilmemiştir. Bu kendi kendine oluşan bir durum değildir. Bunun arkasında liderlerimizin güçlü iradeleri ve kararlı duruşları yer almaktadır. Son dönemde elde edilen bu kazanımlarda Türk dünyasının birliği ve entegrasyonu yolunda atılan bu tarihi adımlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel ve tarihi bir rolü bulunmaktadır. Son 20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, sadece bölgesinin değil aynı zamanda dünyanın güçlü söz sahibi ülkelerinden biri haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirmeyi başarmıştır. Türk dünyasının başarılarını, Recep Tayyip Erdoğan olmadan hayal etmek mümkün değildir. Tayyip Erdoğan tarihi misyonu, Türk dünyasıyla yakından bağlantılıdır."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde göstermiş olduğu yüksek desteğiyle Türk dünyasının birliğine kritik bir katkı sağlamıştır." ifadesinin kullanan Amreyev, "Benzer şekilde Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da son dönemde meydana gelen olaylarda, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yaşanan çatışma sonrasında da Türkiye'nin kardeş ülkeleri yalnız bırakmadığını gerekli adımları attığını biliyoruz. İnşallah benzer bir çabanın eseri olarak Türkmenistan, Semerkant Zirvesinde teşkilatımıza tam üye olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin teşkilatımıza gözlemci olması için etkin çaba sarf etmektedir. İleride de inşallah bizim teşkilatımıza katılacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk dünyasının birliğini, sağlamlaştırma ve güçlendirmedeki tarihi rolünün önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Amreyev, Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmek ve entegrasyonuna derinleştirmenin Türk Devletleri Teşkilatının temel amacı olduğunu bildirdi.

- "Bir olmalıyız, bir olmalıyız"

Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov ise teşkilatın önemli toplantısına katılmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteklerinden bahseden Hasanov, "Ben istemezdim ki başka Türk devletleri bizim gibi bir savaş sınavından çıksınlar. Lazım değil ama biz birlikte olmalıyız ki bir daha böyle olaylar çıkmasın. Onun için de birliğimiz lazımdır. Azerbaycan'da 'Ne kadar ki Türkiye kuvvetlidir Azerbaycan da kuvvetlidir' derler. Onun için de biz Türkiye'nin güçlenmesini isteriz. Türkiye'yi gördükçe yüreğimiz açılır, seviniriz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini vurgulayan Hasanov, "Bir olmalıyız, bir olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının da okundu program, konuşmalarla devam edecek.

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